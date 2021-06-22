Euro
10.4615
0.04%
Dolar
8.7862
0.18%
Altın
503.37
0.11%
Borsa
1.399
0%
Bitcoin
287.769
-4.64%
EXEN Coin
28.99
-4.03%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı

    Uluç Bayraktar'ın nikah törenine katılan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tarzıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 07:21
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 08:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı

    Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, uzun zamandır aşk yaşadığı Alara Hamamcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Çiftin nikah törenine; Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer, Cansu Dere, Rıza Kocaoğlu, ve Özge Özpirinçci gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

    AŞK KARESİ

    Renkli fotoğrafların yayınlandığı törende Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in aşk karesi büyük ilgi gördü. Binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

    YENİ İMAJ

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Tatlıtuğ, yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını uzatan ve toplayan Tatlıtuğ, Brad Pitt'e benzetildi.

    Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti 20 Şubat 2016'da Paris'te evlenmişti. 50 kişinin katıldığı düğün, Türk Büyükelçiği'nde gerçekleşmişti.

    Kıvanç Tatlıtuğ un yeni imajı #1Kıvanç Tatlıtuğ un yeni imajı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir