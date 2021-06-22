Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı

Uluç Bayraktar'ın nikah törenine katılan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tarzıyla dikkat çekti.

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, uzun zamandır aşk yaşadığı Alara Hamamcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Çiftin nikah törenine; Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer, Cansu Dere, Rıza Kocaoğlu, ve Özge Özpirinçci gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

AŞK KARESİ

Renkli fotoğrafların yayınlandığı törende Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in aşk karesi büyük ilgi gördü. Binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

YENİ İMAJ

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Tatlıtuğ, yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını uzatan ve toplayan Tatlıtuğ, Brad Pitt'e benzetildi.

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti 20 Şubat 2016'da Paris'te evlenmişti. 50 kişinin katıldığı düğün, Türk Büyükelçiği'nde gerçekleşmişti.