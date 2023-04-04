2 ay önce anne olmuştu! Leyla Lydia Tuğutlu, oğlu ile fotoğrafını paylaştı 18 Ocak'ta ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, son paylaşımıyla büyük beğeni aldı. Tuğutlu, oğlunun yüzünü gizleyerek ilk kez paylaşım yaptı.

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Miss Turkey 2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, anne olmanın heyecanını yaşıyor.

Kiralık Aşk, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Kızım gibi dizilerde rol alan ve büyük bir beğeni toplayan Tuğutlu, güzelliğiyle de adeta göz dolduruyor.

33 yaşındaki oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı Ceyhun Ergin ile nikah masasına oturmuştu.

Suda doğum yaptı

18 Ocak'ta ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, bebeklerine ‘Evren Deniz’ adını verdi.

Sağlıklı bir şekilde doğum yapan oyuncu, son yıllarda yaygın olan suda doğum yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdi.

Oğlu Evren ile ilk poz

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncunun paylaşımları yoğun ilgi görüyor.

2,8 milyon takipçisi olan Tuğutlu, son olarak oğlu Evren ile ilk pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Oğlunun yüzünü göstermeyen oyuncu, "Benim küçük Evrenim." notunu düştü.

İşte o poz...