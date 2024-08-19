2 aylık hamileydi! Şarkıcı Ece Seçkin apar topar ameliyata alındı

Haber Merkezi
Uzun zaman birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında dünya evine giren ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den üzen haber geldi.
ACİL AMELİYATA ALINDI
İddiaya göre; 2 aylık hamile olan şarkıcı bebeğini kaybetti. Bebeğin kalbi durunca ünlü şarkıcı önceki gün acilen ameliyata alındı. Seçkin, geçirdiği operasyon sonrası sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"ÖZÜR DİLERİM"
sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı açıklamasında "Ameliyatım başarılı geçti. Arayan herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara dönüş yapamadıklarımdan özür diliyorum. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi ve üzülmenizi istemezdim" dedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış