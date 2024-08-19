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2 aylık hamileydi! Şarkıcı Ece Seçkin apar topar ameliyata alındı

2 aylık hamileydi! Şarkıcı Ece Seçkin apar topar ameliyata alındı 2 aylık hamile olan şarkıcı Ece Seçkin'in bebeğini kaybettiği iddia edildi. Acil ameliyata alınan ünlü isim sosyal medya hsabından bir paylaşım yaptı.