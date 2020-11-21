2 kere ceza yiyen Merve Boluğur, yine maskesiz görüldü

Sık sık maskesiz sokağa çıkan Merve Boluğur, yeniden koronavirüs kurallarını hiçe saydı. Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam yine maskesiz görüntülendi.

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kuralların en başında maske takma zorunluluğu geliyor.

Maske takılmaması durumunda 900 lira ceza ödemeyi gerektiren kural, ülkenin tamamında uygulanıyor.

Ancak oyuncu Merve Boluğur, bir türlü maske kuralına uymuyor.

YİNE MASKE TAKMADI

Daha önce 2 kez maske takmadığı için ceza yiyen Merve Boluğur, yine pandemi kurallarını hiçe saydı.

Yediği cezaları umursamayan Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam kameralara yine maskesiz yakalandı.

Bir arkadaşıyla İstanbul Mecidiyeköy'de görüntülenen Merve Boluğur, yemek sonrası mekandan ayrılırken maske takmadı.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Daha önce iki kez maskesiz dolaştığı için ceza kesilen Boluğur'a "Neden maske takmıyorsunuz?", "Son zamanlarda hiç test yaptırdınız mı?" soruları yöneltildi.

Oyuncu, soruları yanıtsız bırakarak arkadaşının çevirdiği taksiye bindi. Yanındaki arkadaşı, Merve Boluğur'un görüntülenmesini eliyle engellemeye çalıştı.