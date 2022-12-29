2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler

Bu yıl bazı ünlü isimlere iyi gelmedi. Biten ilişkiler, 5 dakika süren boşanmalar, 2022’de magazin gündemini oldukça meşgul etti. Evlenenler de oldu ancak 2022’ye ayrılıklar damga vurdu.

2023’e doğru geri sayıma geçilirken, magazin dünyası en hareketli yıllarından birini yaşadı…

Evlenenler, boşananlar, uzun yıllar süren ilişkilerini noktalayanlar…

Bu yıl ünlü kesimine hiç yaramadı denilebilir.

Bu yılın bitmesi için dua edenler bile oldu

Öyle ki; en az evlilikler kadar ayrılıklar da oldu.

Hatta üzerine uzun süre konuşulan boşanmalara tanıklık edildi.

El ele mahkemeye giren, 5 dakikada evliliğini noktalayan, aşkını reddeden ve sevgili olduklarına inanılmayan birçok ünlü isim, 2022’nin bir an önce bitmesi için adeta dua etti.

İşte Türkiye’nin öteki yüzünde bu yıl yaşanan evlilikler, ayrılıklar ve boşanmalar:

2022’de evlenenler

- Oyuncu Aslı Enver ile Berkin Gökbudak hayatlarını birleştirdi.

- Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir Roma'da evlendi.

- Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti nikah masasına oturdu.

- Ünlü oyuncu Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi.

- Ünlü oyuncu Ebru Şahin, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Cedi Osman ile Kuzey Makedonya'da evlendi.

- Dizi setinde birlikteliğe başlayan oyuncu çiftler Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

- Geçtiğimiz yıl tanışıp birlikteliğe başlayan oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da dünyaevine girdi.

- Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in müzisyen kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter dünyaevine girdi.

- Oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

- Survivor 2021’de mücadele eden İsmail Balaban, aynı yıl gönüller takımında mücadele eden İlayda Şeker ile nişandan bir gün sonra dünyaevine girdi.

- Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak evlendi.

- Ünlü şarkıcı Sibel Can ve oyuncu Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile dünyaevine girdi.

- İki yıldır birlikte olan oyuncu Melis Birkan ve meslektaşı Aras Aydın evlendi.

- Selahattin Paşalı, kız arkadaşı Lara Tümer ile nikah masasına oturdu.

- Demet Evgar ve altı yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile sade bir nikah töreniyle evlendi.

- Seda Sayan, canlı yayında evlilik teklifini kabul ettiği Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

- 2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlendi.

- Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile dünyaevine girdi.

2022’de boşananlar

- Ünlü isim Erol Köse'nin açtığı davanın 3 yılın ardından sonuçlanmasıyla birlikte, Erol Köse ve Fuldan Köse'nin evliliği 2022'de sonlandı.

- Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliği, 2022'de kısa süren evliliklerden biri oldu.

- Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın Ece Dağıstan'la olan evliliği 2022'de sonlanan evliliklerden oldu. Çift, boşanma davası çıkışı, el ele çekilen fotoğraflarını paylaştı.

- İkinci kez nikah masasına oturan şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı çiftinin evlilikleri, 2022'de yeniden sonlandı.

- Oyuncu Gizem Güven ve Caner Turp çifti, 17 ay süren evliliklerini fikir ayrılıkları nedeniyle sonlandırdığı duyurdu.

- 2016'da evlenen şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül ve Avukat Ece Binay çifti, 2022'de evliliklerini sonlandıran çiftlerden oldu.

- Şarkıcı Petek Dinçöz ve iş insanı Serkan Kodaloğlu'nun evlilikleri 2022'de sonlanan evliliklerden biri oldu.

- Zeynep Bastık ve Tolga Akış, 2022'de boşanan çiftlerden oldu.

- Merve Boluğur ile Mert Aydın da, 2022’de evlenip kısa sürede boşandı.

- 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı. Çift, 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

2022’de aşkları bitenler

*Cemre Baysel-Aytaç Şaşmaz

*Hafsanur Sancaktutan- Deniz Can Aktaş

*Sinem Ünsal-Halit Özgür Sarı

*Kerem Bürsin-Hande Erçel

*Alp Napruz-Ayça Ayşin Turan

*Aras Bulut İynemli- Bige Önal

*Tarık Emir Tekin-Sofia Katch

*İrem Derici-Cem Belevi