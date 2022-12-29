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    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler

    Bu yıl bazı ünlü isimlere iyi gelmedi. Biten ilişkiler, 5 dakika süren boşanmalar, 2022’de magazin gündemini oldukça meşgul etti. Evlenenler de oldu ancak 2022’ye ayrılıklar damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 13:30
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    2023’e doğru geri sayıma geçilirken, magazin dünyası en hareketli yıllarından birini yaşadı…

    Evlenenler, boşananlar, uzun yıllar süren ilişkilerini noktalayanlar…

    Bu yıl ünlü kesimine hiç yaramadı denilebilir.

    Bu yılın bitmesi için dua edenler bile oldu

    Öyle ki; en az evlilikler kadar ayrılıklar da oldu.

    Hatta üzerine uzun süre konuşulan boşanmalara tanıklık edildi.

    El ele mahkemeye giren, 5 dakikada evliliğini noktalayan, aşkını reddeden ve sevgili olduklarına inanılmayan birçok ünlü isim, 2022’nin bir an önce bitmesi için adeta dua etti.

    İşte Türkiye’nin öteki yüzünde bu yıl yaşanan evlilikler, ayrılıklar ve boşanmalar:

    2022’de evlenenler

    - Oyuncu Aslı Enver ile Berkin Gökbudak hayatlarını birleştirdi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #1

    - Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir Roma'da evlendi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #2

    - Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti nikah masasına oturdu.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #3

    - Ünlü oyuncu Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #4

    - Ünlü oyuncu Ebru Şahin, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Cedi Osman ile Kuzey Makedonya'da evlendi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #5

    - Dizi setinde birlikteliğe başlayan oyuncu çiftler Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #6

    - Geçtiğimiz yıl tanışıp birlikteliğe başlayan oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da dünyaevine girdi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #7

    - Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in müzisyen kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter dünyaevine girdi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #8

    - Oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #9

    - Survivor 2021’de mücadele eden İsmail Balaban, aynı yıl gönüller takımında mücadele eden İlayda Şeker ile nişandan bir gün sonra dünyaevine girdi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #10

    - Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak evlendi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #11

    - Ünlü şarkıcı Sibel Can ve oyuncu Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile dünyaevine girdi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #12

    - İki yıldır birlikte olan oyuncu Melis Birkan ve meslektaşı Aras Aydın evlendi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #13

    - Selahattin Paşalı, kız arkadaşı Lara Tümer ile nikah masasına oturdu.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #14

    - Demet Evgar ve altı yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile sade bir nikah töreniyle evlendi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #15

    - Seda Sayan, canlı yayında evlilik teklifini kabul ettiği Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #16

    - 2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlendi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #17

    - Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile dünyaevine girdi.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #18

    2022’de boşananlar

    - Ünlü isim Erol Köse'nin açtığı davanın 3 yılın ardından sonuçlanmasıyla birlikte, Erol Köse ve Fuldan Köse'nin evliliği 2022'de sonlandı.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #19

    - Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliği, 2022'de kısa süren evliliklerden biri oldu.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #20

    - Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın Ece Dağıstan'la olan evliliği 2022'de sonlanan evliliklerden oldu. Çift, boşanma davası çıkışı, el ele çekilen fotoğraflarını paylaştı.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #21

    - İkinci kez nikah masasına oturan şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı çiftinin evlilikleri, 2022'de yeniden sonlandı.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #22

    - Oyuncu Gizem Güven ve Caner Turp çifti, 17 ay süren evliliklerini fikir ayrılıkları nedeniyle sonlandırdığı duyurdu.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #23

    - 2016'da evlenen şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül ve Avukat Ece Binay çifti, 2022'de evliliklerini sonlandıran çiftlerden oldu.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #24

    - Şarkıcı Petek Dinçöz ve iş insanı Serkan Kodaloğlu'nun evlilikleri 2022'de sonlanan evliliklerden biri oldu.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #25

    - Zeynep Bastık ve Tolga Akış, 2022'de boşanan çiftlerden oldu.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #26

    - Merve Boluğur ile Mert Aydın da, 2022’de evlenip kısa sürede boşandı.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #27

    - 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı. Çift, 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #28

    2022’de aşkları bitenler

    *Cemre Baysel-Aytaç Şaşmaz

    *Hafsanur Sancaktutan- Deniz Can Aktaş

    *Sinem Ünsal-Halit Özgür Sarı

    *Kerem Bürsin-Hande Erçel

    *Alp Napruz-Ayça Ayşin Turan

    *Aras Bulut İynemli- Bige Önal

    *Tarık Emir Tekin-Sofia Katch

    *İrem Derici-Cem Belevi

    2022’de evlenen, boşanan ve ayrılan ünlü isimler #29


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