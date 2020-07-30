22 haftalık hamile Ceyda Ateş, 1.5 kilo aldı

5.5 aylık hamile olan Ceyda Ateş, görüntüsüyle şaşırttı.

2018 yılında iş adamı eşi Buğra Toplusoy ile Miami'de yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, anne olmak için gün sayıyor.

22 haftalık hamile olan oyuncu, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"1.5 KİLO ALDIM"

31 yaşındaki Ateş, bir hayranının "Bebek büyüdü mü, kilo aldın mı?" sorusuna, "22 haftalık olduk. Şimdiye kadar 1.5 kilo aldım" dedi.

Bol bol ceviz, badem ve yoğurt tükettiğini söyleyen Ateş, sağlıklı beslendiğini söyledi.