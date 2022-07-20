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    Pınar Altuğ, teknede amuda kalktı

    Ailesiyle birlikte yazı teknesinde geçiren Pınar Altuğ paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 09:03
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    Pınar Altuğ, teknede amuda kalktı

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Pınar Altuğ, bu sene de kızının adını verdiği teknesiyle yine mavi sulara açıldı.

    Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuran güzel oyuncu, son olarak teknede yoga yaparken çektirdiği fotoğrafları yayınladı.

    Pınar Altuğ, teknede amuda kalktı #1

    Teknede amuda kalktı

    Kışın yoga kampına da katılan Pınar Altuğ, teknede bile amuda kalktı. Altuğ'nun yayınladığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

    Pınar Altuğ'u görenler "Tekne salınımda olmasına rağmen helal olsun" yorumları yaptı.

    Pınar Altuğ, teknede amuda kalktı #2

    Pınar Altuğ, teknede amuda kalktı #3


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