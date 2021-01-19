Tolgahan Sayışman kaza yaptı

Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için yakın arkadaşıyla beraber kara yoluyla İzmir’e gitti.

TAKLA ATTI

İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi. Sürücü koltuğunda oturan Sayışman’ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.

Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.