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    Tolgahan Sayışman kaza yaptı

    Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 08:33
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 09:21
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    Tolgahan Sayışman kaza yaptı

    Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için yakın arkadaşıyla beraber kara yoluyla İzmir’e gitti.

    TAKLA ATTI

    İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi. Sürücü koltuğunda oturan Sayışman’ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.

    Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.

    Tolgahan Sayışman kaza yaptı #1

    Tolgahan Sayışman kaza yaptı #2

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