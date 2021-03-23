Nurgül Yeşilçay'dan yeni pozlar

Nurgül Yeşilçay, siyah elbiseli fotoğraflarıyla beğeni topladı.

Yeni dizisi ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay, son olarak siyah şık elbisesi ile olay yarattı.

"YABANCILAR ANLAMAYACAK"

44 yaşındaki güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Eşofmandan, eşortmandan, aşortmandan sıkıldım... Yabancılar anlamayacak." notunu düştü. Yeşilçay'ın pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.