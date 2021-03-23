Euro
9.4118
1.65%
Dolar
7.8908
1.4%
Altın
442.35
1.88%
Borsa
1.375
-0.33%
Bitcoin
436.512
-2.34%
EXEN Coin
12.42
-4.82%
5ºC
İstanbul
Yağmur 5 C

    Nurgül Yeşilçay'dan yeni pozlar

    Nurgül Yeşilçay, siyah elbiseli fotoğraflarıyla beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 15:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nurgül Yeşilçay'dan yeni pozlar

    Yeni dizisi ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

    Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay, son olarak siyah şık elbisesi ile olay yarattı.

    "YABANCILAR ANLAMAYACAK"

    44 yaşındaki güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Eşofmandan, eşortmandan, aşortmandan sıkıldım... Yabancılar anlamayacak." notunu düştü. Yeşilçay'ın pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Nurgül Yeşilçay dan yeni pozlar #1

    Nurgül Yeşilçay dan yeni pozlar #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir