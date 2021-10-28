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27 yıl sonra bir ilk! Cankan'ın solisti Malik Ayhan, artık bambaşka biri

27 yıl sonra bir ilk! Cankan'ın solisti Malik Ayhan, artık bambaşka biri

2000'li yıllara damgasını vuran Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'ın yıllar içerisindeki değişimine görenler inanamıyor. Ayhan, 27 yıl sonra örgülü saçlarını kestirdi ve bambaşka biri oldu.