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    27 yıl sonra bir ilk! Cankan'ın solisti Malik Ayhan, artık bambaşka biri

    2000'li yıllara damgasını vuran Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'ın yıllar içerisindeki değişimine görenler inanamıyor. Ayhan, 27 yıl sonra örgülü saçlarını kestirdi ve bambaşka biri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 18:11
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    27 yıl sonra bir ilk! Cankan'ın solisti Malik Ayhan, artık bambaşka biri

    ''Yar Yar'' ve ''Yaranamadım'' şarkılarıyla 2000'lere damgasını vuran Cankan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti Malik Ayhan değişimiyle görenleri şoke etti.

    Cankan'ın solisti Malik Ayhan, grubun diğer üyesi Fatih Altıntaş ile sorunlar yaşamış, ikilinin arasının bozulmasının ardından grup dağılmıştı.

    Uzun bir süre sessizliğe bürünen Malik Ayhan, yeniden müzik piyasasına döneceğini açıklamıştı.

    27 YIL SONRA SAÇINI KESTİRDİ

    27 yıl sonra uzun örgülü saçlarını kestiren Malih Aydan, yeni bir imaja bürüdü.

    Büyük değişimi ile adından söz ettirmeyi başaran Malik Ayhan'ın son halini görenler, ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.

    İşte Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'ın son hali;

    27 yıl sonra bir ilk! Cankan ın solisti Malik Ayhan, artık bambaşka biri #1

    27 yıl sonra bir ilk! Cankan ın solisti Malik Ayhan, artık bambaşka biri #2

    27 yıl sonra bir ilk! Cankan ın solisti Malik Ayhan, artık bambaşka biri #3

    27 yıl sonra bir ilk! Cankan ın solisti Malik Ayhan, artık bambaşka biri #4

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