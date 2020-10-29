'29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşımlar

97'nci yaşını kutlayan Cumhuriyet ile Mustafa Kemal Atatürk için sosyal medyadan çeşitli paylaşımlar yapılıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği Cumhuriyet, bugün yeni yaşını kutluyor.

Türk milletinin tarihinde 97 yıl önce yeni bir devrin kapıları açıldı ve Cumhuriyet'in ilanıyla "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı.

Magazin dünyasından birçok isim de sosyal medya üzerinden, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yayınlayarak '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' ile ilgili mesaj paylaştı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

DEMET AKALIN

"Yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." I Gazi Mustafa Kemal Atatürk I"

SEDA SAYAN

"29ekimcumhuriyetbayramı #cumhuriyet #atatürk"



BURCU ESMERSOY

"Ne güzel bir bayram! 29 Ekim CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN."

ÇAĞLA ŞIKEL

"Bir fotoğraf ne çok şey anlatabiliyor değil mi? CUMHURİYET BAYRAMIMIZIN 97. YILI KUTLU OLSUN! ATAM İZİNDEYİZ"

SEDA BAKAN

"Doğrulanmış Cumhuriyetimizin 97. Yılı kutlu olsun.Yaşasın Cumhuriyet."

DOĞA RUTKAY KEMAL

"Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Ve Türk milleti güven ve mutluluğun kefili olan ilkelerle, uygarlık yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir. Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlu olsun! İlelebet , izinden..."

AJDA PEKKAN

"Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun"



NEBAHAT ÇEHRE

"Şimdiden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamaya başladık. Daha nicelerine..."

ŞEVVAL SAM

"Hürriyet olmayan bir memlekette, ölüm ve yok olma vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.” Mustafa Kemal Atatürk. Bir kadın olarak kendimi özgürce ifade edebiliyorsam,sevdiğim işi yapıp, tek başıma,dimdik ayakta durabiliyorsam,hiç kimseye ihtiyaç duymadan sosyal hayatta “bireyselliğimle” var olabiliyorsam;bunu yalnız ve ancak Atatürk’e borçluyum. YAŞASIN CUMHURİYET!!!"



PINAR ALTUĞ ATACAN

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Saygı, özlem ve minnetle..."

AYLA ÇELİK

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun!"



CEM YILMAZ

"Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun."

ALİŞAN

"9 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun..Başta Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz"