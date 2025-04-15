3 yıl hapsi isteniyordu! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında karar çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda Mehmet Ali Erbil, 11 Kasım 2024'te gözaltına alınmıştı.

İstanbul’da yasa dışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil’in yargılandığı davada, karar verildi.

MALİ GELMEDİ

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Erbil’in üzerine atılı kişileri reklam vermek vs. surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan önce 10 ay hapis cezasına, ardından bu cezanın ertelenmesine hükmetti.

Erbil’e ayrıca bin lira da para cezası verildi. Mahkeme, ayrıca Erbil’in yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolün de kaldırılmasına karar verdi.