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    Kanye West, adını değiştirdi

    Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Kanye West'in adı artık resmen Ye oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 08:36
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 09:06
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    Kanye West, adını değiştirdi

    Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West'in isim davası sonuçlandı. Mahkeme, isim değişikliği talebini onayladı ve Kanye West’in adı resmen ‘Ye’ olarak değişti.

    Tam adı ‘Kanye Omari West’ olan 44 yaşındaki şarkıcı, artık ikinci ad ya da soyad taşımayacak.

    "BENİM ADIM YE"

    Şarkıcı, 2018’de Twitter’da yazdığı mesajda, “Resmi olarak Kanye West olarak biliniyorum. Adım ‘YE’” diyerek adını değiştirdiğini açıklamıştı.

    WEST'E DEVAM

    Şarkıcı artık Kanye West adını kullanmayacak olsa da boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian, boşandıktan sonra da West soyadını taşıyacak.

    40 yaşındaki Kardashian dört çocuğuyla aynı soyadı paylaşmayı önemsiyor ve bu nedenle çocukları North, Psalm, Chicago ve Saint gibi o da West soyadını taşıyacak.

    Kanye West, adını değiştirdi #1

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