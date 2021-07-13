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    Hülya Avşar'dan bikinili poz

    Hülya Avşar yaz aylarını geçirdiği Ayvalık'taki yazlığından ipli bikinili pozunu paylaştı. 57 yaşındaki oyuncu kendinden gençlere taş çıkartan fiziğiyle görenleri hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 01:09
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 01:28
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    Hülya Avşar'dan bikinili poz

    Güzel oyuncu Hülya Avşar (57), her yaz olduğu gibi soluğu yine Ayvalık'taki yazlığında aldı.

    Yaz sezonunun başından beri iddialı pozlarını paylaşan Avşar, bu kez çiçekli ipli bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıktı.

    PHOTOSHOP İDDİALARI VAR

    Avşar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozuna kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

    Bazı takipçileri tarafından photoshop iddiaları üzerine tartışma başladı, ancak Avşar'dan henüz bir cevap gelmedi.

    Hülya Avşar dan bikinili poz #1

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