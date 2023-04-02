37'nci yaşında dostları yalnız bırakmadı! Özge Özpirinçci'nin doğum gününe ünlü akını 1 Nisan gecesi 37'nci yaşını kutlayan Özge Özpirinçci'nin doğum gününe Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin gibi ünlü isimler katıldı.

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Oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile 18 Eylül 2021'de nikah masasına oturdu.

Genç çift aynı yıl kızları Mercan'ı kucağına aldı.

İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösteriliyor.

Doğum gününü kutladı

Sık sık sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapan Özpirinçci ve Yamantürk, dün gece büyük bir kutlama organize etti.

Yeni yaşını kutlayan Özge Özpirinçci, doğum günü etkinliğine çok sayıda ünlü dostlarını davet etti.

37 oldu

Arkadaşları ve eşiyle unutulmaz bir gece yaşayan oyuncu, geceye özel bir kombin yaptı.

Davete katılanların yaptığı paylaşımlarda, 37 yaşına giren Özge Özpirinçci'nin doyasıya eğlendiği görüldü.

Ünlüler geçidi

Ünlü akınının yaşandığı geceye; Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu ve sevgilisi, Berrak Tüzünataç, Aslı İnandık, Umut Evirgen, Necip Memili, Ece Sukan ve Serkan Keskin'in katıldı.

İşte geceden kareler...