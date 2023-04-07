3'üncü evlilik için sinyal verdi! Anne olmak isteyen Merve Boluğur: Çocuğuma baba olabilecek bir adam.. Şarkıcı Murat Dalkılıç ve DJ Mert Aydın ile evliliklerini bitiren Merve Boluğur, '3'üncü kez evlilik var mı?' sorusuna, "Çocuğuma baba olabilecek sahiplenici bir adamla çocuğum olmasını istiyorum." yanıtını verdi.

ensonhaber.com Magazin dünyasının en çok konuşulan ismi hiç şüphesiz oyuncu Merve Boluğur. Yaptığı açıklamalarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla ve aşklarıyla gündemden düşmeyen Boluğur, sık sık eleştirilere maruz kalıyor. 4 milyon takipçili Instagram hesabında cesur pozlarına yer veren oyuncu, hayranlarıyla da iletişim kuruyor. Hesabından soru-cevap yaparak soruları yanıtlayan Boluğur, son olarak gelen bir soruya verdiği yanıtla adından söz ettirdi. "Çocuk istiyorum" Bir takipçisinin, "3'üncü kez evlilik var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Boluğur, şu yanıtı verdi: "Çocuğuma baba olabilecek sahiplenici bir adamla çocuğum olmasını istiyorum. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim." Kariyerinde düşüşe geçti Boluğur 2015 yılında, uzun yıllar aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturmuştu. 2 yıl süren evlilik, ortak kararla sona ermişti. Ayrılık sonrası büyük tırmanışta olduğu kariyerinde düşüşe geçen genç oyuncu, uzun zaman sonra aradığı aşkı DJ Mert Aydın’da bulmuştu. 22nci evliliği 53 gün sürdü Aydın ile geçtiğimiz yıl ikinci kez nikah masasına oturan Boluğur’un bu evliliği ise sadece 53 gün sürdü. Evliliklerinin sona ermesinin ardından paylaşımları ve çarpıcı açıklamalarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur, artık anne olmak istediğini vurgulayarak gündeme geldi.