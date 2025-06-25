4. çocuğa hamile! Oyuncu Wilma Elles büyüyen karnıyla yeni pozlar verdi

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'deki Caroline rolüyle ünlenen oyuncu ve model Wilma Elles, özel hayatıyla ilgili yeni haberler gelmişti.

Şimdilerde Almanya'da yayınlanan moda yarışmasında sunuculuk yapmaya başlayan Wilma Elles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunun müjdesini vermişti.

"TEKRAR HAMİLEYİM"

Belirginleşen karnıyla verdiği pozları yayınlayan Elles, şu ifadeleri kullanmıştı: "Evet doğrudur... My Style Rocks ("İşte benim Stilim"in Alman versiyonunun) sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haberi dile getirildi: Tekrar hamileyim – ve 4. çocuğu bekliyoruz! Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik..."

YENİ POZLAR ÇEKTİRDİ

Elles, hem sunuculuk yaptığı yarışmadan kareler hem de günlük hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçen Elles, büyüyen karnını göstererek pozlar verdi.