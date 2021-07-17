Hadise tatilde

Adı iş adamı Mehmet Dinçerler ile aşk dedikodularına karışan Hadise, tatile çıktı. Şarkıcıdan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra geçtiğimiz günlerde iş adamı Mehmet Dinçerler ile samimi bir şekilde görüntülenen Hadise’nin keyfi yerinde…

Tatile çıkan güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Siyah desenli kahverengi kimonosu ile objektif karşısına geçen şarkıcı, elindeki kadehle birlikte poz verdi.

KURAL BOZDU, YORUMA AÇTI

Keyifli halleriyle dikkat çeken Hadise, 12,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderisine, "Mutlu hafta sonları..." notunu düştü.

Ayrıca kural bozarak paylaşımını yorumlara açan Hadise'ye takipçilerinden beğeni yağdı.