Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi.

İLAÇ ZEHİRLENMESİ YAŞADIĞI BELİRTİLDİ

Özer'e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Özer'in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.