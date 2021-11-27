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    Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

    Şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 22:00
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 22:01
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    Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

    Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi.

    İLAÇ ZEHİRLENMESİ YAŞADIĞI BELİRTİLDİ

    Özer'e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Özer'in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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