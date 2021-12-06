47. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte Altın Kelebek'te ödül kazanan ünlüler

Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği Altın Kelebek Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Peki Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte gecede ödül alan ünlüler..

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 47'inci Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 5 Aralık Pazar akşamı Zorlu PSM'de gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği gecede; sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü Merve Dizdar ve Ezgi Mola'ya giderken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi ise Çağlar Ertuğrul oldu.

Törende 'Martılar' şarkısını seslendiren Edis, sahne şovu ile nefes keserken, En İyi Kadın Sunucu ödülünü alan Müge Anlı gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen oldu. Derin göğüs dekolteli bir kıyafet seçen Sezen, kırmızı halıya damga vurdu.

Peki, 47. Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler aldı? İşte 2021 Pantene Altın Kelebek kazananları...

47'İNCİ ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ

Yıldızı Parlayanlar: Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen

En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar ve Ezgi Mola

En İyi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul

En İyi Dizi: Camdaki Kız

En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı

En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı

En İyi Çocuk Oyuncu: Aylin Akpınar

En İyi Proje Albüm: 1977 Sezen'li Şarkılar (Emir Ersoy)

En İyi Rap Sanatçısı: SEFO

En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Ayça Ayşin Turan

En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Aytaç Şaşmaz

En İyi Romantik Komedi Dizisi: Sen Çal Kapımı

En İyi Dizi Çifti: Kerem Bürsin:Hande Erçel

En İyi Haber Sunucusu Kadın: Nazlı Çelik

En İyi Haber Sunucusu Erkek: Deniz Bayramoğlu

En İyi Dizi Müziği: Alp Yenier (Masumlar Apartmanı)

En İyi Senaryo: Berkun Oya (Bir Başkadır)

En İyi Yönetmen: Çağrı Villa Lostuvalı ve Çiğdem Bozali (Masumlar Apartmanı)

En İyi Haber Programı: 5N1K - Cüneyt Özdemir

En İyi Influencer Kadın: Rachel Araz Kiresepi

En İyi Influencer Erkek: Cemal Can Canseven

En İyi Çıkış Yapan: Kurtuluş Kuş - Burak Bulut ve Zehra

En İyi DJ: Burak Yeter

En İyi Klip: Çağtay Kubilay Güraras - Buray (Deli Kız)

Azerbaycan Ödülü: Nahide Babashlı

En İyi Komedi Dizisi: Çok Güzel Hareketler 2

En İyi Komedi Kadın Oyuncu: Günay Karacaoğlu

En İyi Komedi Erkek Oyuncu: Cengiz Bozkurt

En İyi Kadın Şarkıcı: Hadise

En İyi Erkek Şarkıcı: Edis

Yılın Şarkısı: Martılar (Edis) ve Bilmem mi (Sefo)

En İyi Magazin Programı: Magazin D Cumartesi

En İyi Yarışma: MasterChef Türkiye

En İyi Müzik Grubu: Madrigal

Yaşam Boyu Onur Ödülü: İbrahim Tatlıses

En İyi Halk Müziği Kadın Sanatçı: Zeynep Bakşi Karatağ

En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçı: Ekin Uzunlar

En İyi İnternet Dizisi: Bir Başkadır

En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

En İyi Fantezi Müziği Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar

En İyi Fantezi Müziği Erkek Sanatçı: Hakan Altun

En İyi Spor Programı: %100 Futbol