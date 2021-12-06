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    47. Altın Kelebek Ödülleri'ndeki en şık kıyafetler

    Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde ünlülerin şıklık yarışı yaşandı
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 08:30
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:09
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    47. Altın Kelebek Ödülleri'ndeki en şık kıyafetler

    47.'si düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri Zorlu PSM'de yapılan törenle sahiplerini buldu.

    Gecede ünlülerin şıklık yarışı dikkat çekti. Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen, törene dekolteli kıyafetiyle damga vurdu.

    ÜNLÜLER ÖZEL HAZIRLANDI

    Oynadığı dizide de sürekli sütyensiz kıyafetler giyen Sezen, gecenin en çok konuşulan ismi olurken İrem Derici, Cemre Baysel ve Ahsen Eroğlu gibi isimler de tercih ettikleri kıyafetlerle dikkat çekti.

    İşte ünlüler ve kıyafetleri:

    47. Altın Kelebek Ödülleri ndeki en şık kıyafetler #147. Altın Kelebek Ödülleri ndeki en şık kıyafetler #247. Altın Kelebek Ödülleri ndeki en şık kıyafetler #347. Altın Kelebek Ödülleri ndeki en şık kıyafetler #447. Altın Kelebek Ödülleri ndeki en şık kıyafetler #547. Altın Kelebek Ödülleri ndeki en şık kıyafetler #647. Altın Kelebek Ödülleri ndeki en şık kıyafetler #7

    47. Altın Kelebek Ödülleri ndeki en şık kıyafetler #8

    47. Altın Kelebek Ödülleri ndeki en şık kıyafetler #9

    47. Altın Kelebek Ödülleri ndeki en şık kıyafetler #10

    47. Altın Kelebek Ödülleri ndeki en şık kıyafetler #11

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    47. Altın Kelebek Ödülleri ndeki en şık kıyafetler #1447. Altın Kelebek Ödülleri ndeki en şık kıyafetler #15

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