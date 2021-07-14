Bade İşçil, tatilde

Bade İşçil, eski eşi Malkoç Süalp'tan olan oğlu Azur ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü oyuncu Bade İşçil, 2013 yılında dünyaevine girip 2016'da boşandığı iş insanı Malkoç Sualp ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Azur ile Bodrum tatilde.

Gündoğan'daki bir otelde oğlu ile birlikte objektiflere takılan güzel oyuncu, çocuklar gibi eğlendi. Oğlu suda oynarken arkadaşlarıyla sohbet edip güneşlenen İşçil, Azur'un isteklerini kırmayarak su sporlarına gitti.

ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİ

İşçil, heyecanlı anlar yaşadı. Tekne hız yaptıkça çarpan dalgalar karşısında çığlıklar atan güzel oyuncu, iskeledeki arkadaşlarına da zafer işareti yaptı.

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken 37 yaşındaki bir çocuk annesi Bade İşçil'in plajdaki hallerini görenler, "Asla yaşlanmıyor, genç kız gibi" yorumlarda bulundu.