5 aylık hamile olan Müge Boz, sosyal medyadan şov yaptı! Şu sıralar yeniden anne olmaya hazırlanan Müge Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı kombin videosuyla dikkatleri üzerine çekti.

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ensonhaber.com

Caner Erdeniz ile evlenen Müge Boz, Vina adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Ekranlardan uzak kalan ancak sosyal medyaya yönelen Boz, şu sıralar yeniden anne olmak için gün sayıyor.

Bebeğinin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmeyecek olan Boz, sosyal medyadan yeni bir video yayınladı.

Kombin önerileriyle geldi

Sosyal medya hesabından birbirinden farklı kıyafetleri deneyen Müge Boz, hayranlarından tam not aldı.

Güzel isim paylaşımına, "5 aylık hamile oldum bile… Pantolonlarımın hiçbiri olmuyor. Ne giysem acaba diye düşürürken Caner’in kıyafetlerinden kombin yapma fikri girdi aklımıza.

Kombinler canım dostum Beril Kayar'dan denemesi, dansı benden. Favoriniz hangisi oldu? Yorumlara yazın hadi." notunu düştü.