5 aylık hamile oyuncu Ayça Erturan, delta varyantına yakalandı

Aşı sayesinde hastalığı kolay atlattığını, kendisinin ve bebeğinin genel durumunun iyi olduğunu belirten Ayça Erturan, “Hala aşı olmadıysanız bilimsel makaleleri okuyun” dedi.

Kısa süre önce ilk bebeğine hamile olduğunu açıklayan Ayça Erturan, delta varyantına yakalandığını duyurdu.

Kız bebek annesi olmak için gün sayan oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile kendisinin ve bebeğinin durumunun iyi olduğu söyledi.

İKİNCİ DOZU YAPTIRAMADAN HASTALIK KAPTI

Sadece ilk dozunu yaptırabildiği aşı sayesinde hastalığı hafif geçirdiği aktaran Erturan, şöyle konuştu:

“Herkese merhaba. O kadar çok mesaj atmışsınız ki buradan böyle topluca bir cevap vermek istedim. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Genel durumum gayet iyi, bebeğin durumu gayet iyi. Delta varyant pozitiftim ben. Bunun bir de plus’ı çıkmış galiba. Maşallah telefon gibi, kendini sürekli yeniliyor, bir üst seviyeye çıkarıyor.

Ayça Erturan koronavirüs delta varyantına yakalandı VİDEO

“AŞI SAYESİNDE DAHA KOLAY ATLATTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM”

Ben aşı sayesinde daha kolay atlattığımı düşünüyorum. Birinci dozumu olmuştum, ikinci dozumu olmak üzereyken sırtımdan yakaladı beni. Size akıl vermek gibi olmasın. Eğer düşünüyorsanız, hala aşı olmadıysanız bilimsel makaleleri okuyun, videoları dinleyin, izleyin. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin. Ben bunu çok kolay atlatmamı aşıya bağlıyorum.“