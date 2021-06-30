Ayşegül Çınar adliyeye sevk edildi

Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun bulunduğu restoranda kavga çıktı. Olaya karışan Çınar ve Çalıkoğlu'nun gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Yasak Elma'nın iki sezonunda rol alan genç oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olaylı gece sonrası gözaltına alındı.

MEKANDA KAVGA ÇIKTI

Olay, saat 00:30 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de bulunan bir otelin restoranında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüdüğünü gören restoran çalışanları kavgaya müdahale etti.

Furkan Çalıkoğlu ise kendilerini ayırmaya çalışan çalışanlara bıçak ile saldırarak 5 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayşegül Çınar gözaltına alındı VİDEO

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POLİSLERE DE BIÇAKLA SALDIRDI

Polis ekipleri restorana girerek kavgayı ayırmaya çalışsa da saldırganlığından vazgeçmeyen ve direnen Furkan Çalıkoğlu bu defa elindeki bıçak ile polislere saldırdı.Yaşanan arbede sonucu 7 polis memuru bıçaklı saldırı sonrası yaralandı.

SEVGİLİLER GÖZALTINA ALINDI

Restoranda polis ekiplerinin müdahalesi sonrası olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri bıçaklı saldırgan Furkan Çalıkoğlu’nu mekana girerek etkisiz hale getirdi.

Olay sonrası gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ifadeleri alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi’ne götürüldü.

Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun mekanda çıkardığı olayın detayları ortaya çıktı.

"BEN SANATÇIYIM, HARİTADAN YER BEĞENİN"

Ayşegül Çınar'ın polislere, “Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Ankara'daki rütbeli bağlantılarımı arayacağım. Sizi tek tek vurdurtacağım" dediği öğrenildi.

POLİSE KAFA ATTI

Gözaltına alınan Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu, doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldüğü sırada iddiaya göre Ayşegül Çınar polis aracı içerisinde polis memuruna kafa attığı öğrenildi. Bıçak ve aldıkları darbeyle hafif şekilde yaralanan 5'i polis 9 kişi ise ayakta tedavileri yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun adliyeye sevk edildiği öğrenildi.