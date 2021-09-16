5 yıllık dillere destan aşk! Engin Altan Düzyatan'ın eski nişanlısı bakın kim çıktı...

Barbaroslar dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan'a dair bilgileri araştıran seyirciler, özel hayatını da inceliyor. Düzyatan, aşk hayatıyla bir dönem magazin gündeminin parmakla gösterilen ismiydi.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Tarihi bir konunun işleneceği dizide, Oruç Reis karakterini Engin Altan Düzyatan canlandırıyor.

Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren Düzyatan'ın hayatı ve kariyerine dair bilgiler seyircilerin merak konusu olurken eski defterler de açıldı.

Düzyatan'ın 5 yıllık aşkı Özge Özpirinçci, hayranlarının hafızasında hala yerini koruyor.

ENGİN ALTAN VE ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ İLİŞKİSİ

Engin Altan Düzyatan, şimdilerde Blu TV'de büyük ses getiren İlk ve Son dizisinde rol alan ve anne olmayı bekleyen Özge Özpirinçci ile 5 yıl süren bir aşk yaşamıştı.

ABD KARARI AYRILIK GETİRDİ

Magazin dünyasının yakından tanık olduğu bu ilişki 2013 yılında nişanla süslenmişti. Ardından ayrılma kararı alan çift, hayranlarını oldukça üzmüştü.

'Cesaretin Var mı Aşka' dizisinin seçmelerinde tanışan çiftin evlenmesi beklenirken Özge Özpirinçci'nin ABD'ye gitme kararı ile birlikte yolları ayrıldı.

DİŞ İZİNİ DÖVME YAPTIRDI

Yıllarca aşk yaşadığı Engin Altan Düzyatan'ın diş izlerini kasık bölgesine dövme yaptıran Özge Özpirinçci, ayrılığın ardından bu dövmeyi kapattı.

Eski aşkının diş izlerinin yerine kuş tüyü yaptıran güzel oyuncu için “Eski sevgilisinin dişlerini döktü” esprisi yapıldı.

O dövmenin hikayesini Engin Altan Düzyatan bir röportajında şöyle anlatmıştı:

“Özge’nin sağ sırtında yıldızlar kayıyor. Diğer dövmesi ise mükemmel! Sağ kasığında vampir ısırığı var. Diş aralığı bana ait! Dövmecimiz ‘Vampir ısırığını nasıl yapacağım?’ dedi, orada bir elma vardı, ısırdım, o diş aralığını hesaplayarak yaptı.”





AYRILIK SONRASI AÇIKLAMALAR

Magazin dünyasını oldukça şaşırtan ayrılık kararının ardından iki oyuncu da uzun bir süre sessiz kaldı.

Aylar sonra ilk açıklamayı yapan Özpirinçci, "Nişanlınız Engin Altan Düzyatan ile ilişkinizi neden bitirdiniz?" sorusuna "Bunu açıklamam, ilişkiye neden başladığımı açıklamam kadar saçma olur. Altan'la aramızda küslük yok; ilişkimizi saygı çerçevesinde bitirdik. Saygı duyulması gereken bir ilişki yaşadık, bitişine de aynı saygıyı göstermek gerek." şeklinde yanıt verdi.

Engin Altan Düzyatan, yıllar süren beraberliği ardından hayranlarının Özge Özpirinçci ile ayrılarak Neslişah Alkoçlar ile nişanlanmasına tepkileri ve onlara yanıtı olup- olmadığı sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değildir. Herkesin özel bir hayatı var ve kimse kimsenin özelinde ne yaşadığını aslında bilmiyor. Biz bir şekilde halka mal olmuş insanlarız. Halk doğal olarak sevgisini de, sevmediği herhangi bir tavrını da göstermek istiyor. Hakları da var böyle baktığınız zaman. Sonuçta biz bireyleriz. İnsanlardan duyduğumuz, ya da aldığımız kararlara saygı duymalarını da bekliyoruz."