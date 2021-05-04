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    Naz Elmas photoshop'u abarttı

    İş insanı Erol Özmandıracı ile evli olan Naz Elmas, yaptığı paylaşımla sosyal medyada olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 13:33
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    Naz Elmas photoshop'u abarttı

    Sürekli tatilde olan ünlü oyuncu Naz Elmas, yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Photoshop'u abartan Naz Elmas, takipçileri tarafından ti'ye alındı.

    "KİMSE UYARMIYOR MU?"

    Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafta belini neredeyse yok etmesi dalga konusu oldu. Elmas’ın yeni paylaşımı “Photoshop’u abartmış sanki”, "Bu ne hal", "Kimse seni uyarmıyor mu" yorumlarına sebep oldu.

    Naz Elmas photoshop u abarttı #1

    Oyuncu Naz Elmas, eşi Erol Özmandıracı ve arkadaşlarıyla beraber Göcek’te tatil yaptığı anları paylaşmıştı.

    Naz Elmas photoshop u abarttı #2

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