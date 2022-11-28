Petrol
81.28
-2.90%
Euro
19.5181
0.57%
Dolar
18.6309
-0.01%
Altın
1.055
0.38%
Borsa
4959
0.00%
Bitcoin
308.796
-2.22%
BTXN Coin
5.81
0.17%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    500 TL karşılığında suratına Aleyna Tilki dövmesi yaptırdı

    Aleyna Tilki ismini 500 lira karşılığında suratına dövme yaptıran gencin videosu sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 12:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    500 TL karşılığında suratına Aleyna Tilki dövmesi yaptırdı

    Sosyal medyada paylaşılan bir gencin videosu izleyenleri şok etti. Gündem olan  videoya yorum yağdı.

    500 TL'ye ikna oldu

    Sokakta yürüyen bir genç, kendisine teklif edilen 500 TL karşılığında suratına Aleyna Tilki'nin ismini dövme yaptırdı.

    İlk başta dövme karşılığında 200 lira teklifi kabul etmeyen genç, 500 lira karşılığında yazdıracağını söyledi.

    Dövmeci 500 TL'ye ikna ettiği genci dükkanına götürdü ve amacına ulaştı.

    Dövmenin yapılmış halini sosyal medya hesabından yayınlayan dövmeci, "500 TL karşılığında zebaninin suratına Aleyna Tilki yazdırdım" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına "İnşallah dövme gerçek değildir" yorumları yapıldı.

    500 TL karşılığında suratına Aleyna Tilki dövmesi yaptırdı VİDEO

    500 TL karşılığında suratına Aleyna Tilki dövmesi yaptırdı #1500 TL karşılığında suratına Aleyna Tilki dövmesi yaptırdı #2


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    İstanbullar dikkat! O ilçelerde sular yok...
    Yaşam

    İstanbullar dikkat! O ilçelerde sular yok...

    Kırklareli'nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi
    İç Haber

    Kırklareli'nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi

    Görüş Bildir