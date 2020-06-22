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    Seçkin Piriler, tatilde

    Alaçatı'ya giden manken Seçkin Piriler, bikinili fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 07:41
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    Seçkin Piriler, tatilde

    2010’da evlendiği Kaan Tangöze’den 2016’da boşanan ve zor günler geçiren manken Seçkin Piriler, kötü günleri geride bıraktı.

    Hakan ve Volkan adlarında iki oğlu olan Seçkin Piriler, çocukları ile Alaçatı’da tatile çıktı.

    "GÜNDE 2 SAAT SPOR"

    Önceki gün mayolu resimlerini Instagram sayfasında paylaşan eski manken “Hala formdayım. Her gün 2 saat spor yapıyorum” dedi.

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