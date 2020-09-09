Şarkıcı Umut Akyürek ve kızı Melek Bal, sosyal medyayı salladı.

Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Umut Akyürek, yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

2004'TE DOĞURMUŞTU

Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı.

AYNI ANNESİ

Şu an 15 yaşında olan Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın annesine benzerliği dikkat çekti.

Öte yandan Melek Bal bir dönem, küçük yaşta estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak Umut Akyürek, kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti.

"SEBEBİ HAYATIM"

Umut Akyürek, geçtiğimiz gün kızı Melek ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, fotoğrafa, "Sebebi hayatım... Allah'ım bütün evlatlarımıza sağlıklı mutlu uzun ömürler ver hayırlı yazılar yaz" notunu düştü.

Akyürek'in paylaşımı, yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken; takipçileri anne kız hakkında, 'İkisi de bal', 'Güzel annenin güzel kızı ama sanki Melek annesini geçmiş' şeklinde yorumlar yaptı.