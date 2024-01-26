56 yaşındaki oyuncu Nicole Kidman kendine hayran bıraktı! Vogue çekimi gündem oldu Hollywood'un ünlü kadınlarından Nicole Kidman, Vogue çekimleri için kamera karşısına geçti. Dünyaca ünlü oyuncu, poz verirken siyah iç çamaşırlarıyla fiziğini sergiledi.

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56 yaşında olmasına rağmen hala genç kızlara taş çıkartan güzellikte olan ünlü oyuncu Nicole Kidman, daha önce yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlarla birçok kez gündeme gelmiş ve hayranları tarafından eleştirilmişti.

Siyah iç çamaşırlı pozlar

Ünlü isim, son olara Vogue çekimleri için kamera karşısına geçti. Genç görüntüsünü sağlıklı yaşam tarzına borçlu olduğunu söyleyen Oscarlı oyuncu Nicole Kidman, çekimleri için siyah iç çamaşırlarıyla poz verdi.

'Hiç olmadığı kadar seksiyim"

Kısa süre önce verdiği röportajda, "Hiç olmadığım kadar seksi hissediyorum." diyen 56 yaşındaki aktris, verdiği pozlar gündem oldu.

Dantelli iç çamaşırlı ve jartiyerli pozlarıyla adından söz ettiren Kidman'a yorum yağdı.

Spor yapmaktan iyi beslenmeye kadar birçok yöntem denediğini belirten Nicole, "Bunların çoğu herhangi bir fark yaratmadı." şeklinde konuşmuştu.