56 yaşındaki Salma Hayek teknede Festivallerin ve kırmızı halıların dikkat çeken isimlerinden Salma Hayek son olarak bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi.

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Özellikle davetlerde giydiği iddialı kıyafetlerle gündeme gelen dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Salma Hayek yaz sezonunu açtı. Şimdi de bikinili karelerini Instagram'da 24 milyon takipçisi olan hesabından yayınlayan güzel oyuncu yıllara meydan okuyor.

Yaşına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken 56 yaşındaki Hayek son olarak tekneden bikinili pozunu paylaştı.

"Her gün değerli"

'Bazı insanlar gri günleri sevmez ama bence her gün değerli. Haftanıza tapın, Ne getirirse getirsin' diyen Salma Hayek kıvrımlarını sergilediği pozuyla hayranlarından beğeni aldı.