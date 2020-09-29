57. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman başlıyor? Altın Portakal Festivali bileti nereden alınır?

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne gitmek isteyenler, biletleri nereden alacak? İşte detaylar...

Her yıl gözleri Antalya'ya çeviren Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl 57'ncisi düzenlenecek. Bu yıl 57'ncisi düzenlenecek olan Altın Portakal Film Festivali'nin hangi tarihlerde yapılacağı da merak ediliyor.

'Altın Portakal Film Festivali hangi tarihlerde olacak? Altın Portakal Film Festivali ne zaman başlayacak? Altın Portakal Film Festivali biletleri nereden alınır?' sorularının cevabını merak edenler için işte detaylar...





ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 3-10 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ile gerçekleştirilen Altın Portakal Film Festivali'ne Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ BİLETLERİ NEREDE SATILIYOR?

'Yıldızların Altında' adı verilen bir konsept ile gösterimler yapılacak Altın Portakal Film Festivali'nde filmler, koronavirüs salgını nedeniyle açık havada oynatılacak.

Altın Portakal Film Festivalinde oynatılacak filmlerin biletleri nerede satılıyor? Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri nereden alınır? Merak edenler için detaylar haberimizde...

İNTERNETTEN NASIL BİLET ALINIR?

Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime girecek 44 filmin biletleri bugün biletix üzerinden alınabilir.

ELDEN NASIL BİLET ALINIR?

İnternet üzerinden bilet almak istemeyenler ise 1 Ekim tarihinden sonra Atatürk Kültür Merkezi gişelerinden film biletlerini satın alabilir.