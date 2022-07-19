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- 57'lik Paulina Porizkova'dan bikinili poz
57'lik Paulina Porizkova'dan bikinili poz
İsveçli model Paulina Porizkova, 57 yaşında olmasına rağmen fit vücudu ve güzelliği ile herkesi kendisine hayran bıraktı.
- Haber Merkezi
- 19.07.2022 - 11:42
İsveçli eski model Paulina Porizkova, tatilden bikinili pozlar paylaştı.
Yeni bikini almaya devam
Profesyonel kariyerindeki formunu koruyan 57 yaşındaki model, “Yeni bikini almak için o kadar da yaşlı ve çirkin hissetmiyorum” diyerek espri yaptı.
Kendini anlatan ünlü model, “En zorlu, eğitici, eğlenceli, kalp kırıcı ve dönüştürücü dönemim 50’ler oldu” dedi.