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    57'lik Paulina Porizkova'dan bikinili poz

    İsveçli model Paulina Porizkova, 57 yaşında olmasına rağmen fit vücudu ve güzelliği ile herkesi kendisine hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 11:42
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    57'lik Paulina Porizkova'dan bikinili poz

    İsveçli eski model Paulina Porizkova, tatilden bikinili pozlar paylaştı.

    Yeni bikini almaya devam

    Profesyonel kariyerindeki formunu koruyan 57 yaşındaki model, “Yeni bikini almak için o kadar da yaşlı ve çirkin hissetmiyorum” diyerek espri yaptı.

    Kendini anlatan ünlü model, “En zorlu, eğitici, eğlenceli, kalp kırıcı ve dönüştürücü dönemim 50’ler oldu” dedi.

    57 lik Paulina Porizkova dan bikinili poz #1

    57 lik Paulina Porizkova dan bikinili poz #2

    57 lik Paulina Porizkova dan bikinili poz #3

    57 lik Paulina Porizkova dan bikinili poz #4


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