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57'lik Paulina Porizkova'dan bikinili poz

57'lik Paulina Porizkova'dan bikinili poz

İsveçli model Paulina Porizkova, 57 yaşında olmasına rağmen fit vücudu ve güzelliği ile herkesi kendisine hayran bıraktı.