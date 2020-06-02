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    Serenay Sarıkaya'dan koronavirüs kuralları

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu yaz sonunda hayallerinin filmi olan 'Bergen'in çekimlerine başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 13:23
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    Serenay Sarıkaya'dan koronavirüs kuralları

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, ‘Acıların Kadını’ lakabıyla tanınan Bergen’i oynayacağı filmin senaryosu tamamlandı.

    BERGEN'İN HAYATINI OKUYOR

    Sarıkaya, henüz 30 yaşındayken eşi Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen’i canlandırmak üzere kampa girdi. Bir şan hocasıyla Bergen’in şarkılarını çalışıyor. Filmin kostüm danışmanı ile provaya başladı. Bergen ile ilgili haber, kitap ve dokümanları okuyor. Türkiye’nin arabesk tarihini çalışıyor.

    ŞARTLARI VAR

    Serenay Sarıkaya, koronavirüs nedeniyle bir dizi şart koydu: Set çalışanlarının düzenli olarak ateşi ölçülecek, herkes maske takacak. Set kalabalık olmayacak. Karavan ve kostümler her gün dezenfekte edilecek.

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