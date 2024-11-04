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Haber Merkezi

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden 61 yaşındaki Yonca Evcimik, hem sahnede hem de sosyal medyada aktif hallerini sürdürmeye devam ediyor.

ANTALYA'DA YONCA

Yazdan beri konser maratonunu devam ettiren Evcimik, önceki gün Antalya'da sahneye çıktı.

"ÖLÜMSÜZ"

Her zaman tarzıyla ve cesur halleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcı yine olay oldu. Sahneye çıkmadan Instagram hesabından paylaşım yapan Evcimik için "Ölümsüz", "Yaşlanmamaya ant içmiş" gibi yorumlar yapıldı.

Mini külot tarzında bir şort giyen ünlü isim, üzerine de transparan bir bluzla birlikte çiçekli sütyen taktı.