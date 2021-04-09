Elif Ece Uzun: Tekrar evlendik

Elif Ece Uzun, şiddet gördüğünü iddia ettiği çocuklarının babası eski eşi Mehmet Tuş ile yeniden evlendi.

Elif Ece Uzun, Mardinli bir modacının gelinlik defilesiyle podyumlara geri döndü. İkiz çocuklarının babası iş insanı Mehmet Tuş ile olaylı bir ayrılık dönemi geçirdikten sonra geçtiğimiz ay barışarak tekrar evlenen güzel mankeN içini döktü.

"UNUTMAK İSTİYORUM"

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen defile sonrası açıklamalarda bulunan Elif Ece Uzun, "Hayatımın son iki yılı istemediğim ve unutmak istediğim olaylarla dolu; önce beş aylık bebeğimi düşürdüm sonra babamı koronadan genç yaşta kaybettim.

"YENİDEN EVLENDİK"

Eşim bütün mal varlığını bir çeteye kaybetti, sonra eşimle aramda geçen olaylardan dolayı birbirimizi kırarak ayrıldık. Neyse artık ikimiz de hatalarımızın farkına vardık ve geçtiğimiz ay tekrar evlendik. Şu an çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

Elif Ece Uzun, ikiz çocuklarının babası iş insanı Mehmet Tuş’un defalarca fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek iki ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.