- Haberler
- Magazin Haberleri
- 67 yaşındaki adamı darbeden Halil Sezai, İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor
67 yaşındaki adamı darbeden Halil Sezai, İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor
- Haber Merkezi
- 16.09.2020 - 14:50
Dün sabah saatlerinde İstanbul Tuzla'da sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğunu ifade eden yaşlı bir adamla "çekim tartışması" yaşadı.
Çekime izin vermeyen 67 yaşındaki yaşlı adamla, Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darbedilen yaşlı adamın şikayeti üzerine Halil Sezai, polis merkezine götürüldü.
Sezai, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
BABASI YAŞINDAKİ ADAMI DÖVDÜ
Halil Sezai'nin, kalp hastası olan 67 yaşındaki kişiye şiddet uyguladığı görüntüler de ortaya çıktı.
Görüntülerde Halil Sezai'nin yaşlı adama tekme ve yumrukla saldırdığı görülüyor.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ SAVUNUYORDU
Halil Sezai, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi'ne de destek veriyordu.
Her daim şiddeti lanetleyen paylaşımlarda bulunan Sezai'nin bu olayla gündeme gelmesi "kendisiyle çelişiyor" tartışmalarını başlattı.
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı VİDEO