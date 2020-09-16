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67 yaşındaki adamı darbeden Halil Sezai, İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor

67 yaşındaki adamı darbeden Halil Sezai, İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor

Film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki yaşlı adama saldıran Halil Sezai'nin, hem İstanbul Sözleşmesi'ni savunması hem de darp olayına karışması çelişkileri beraberinde getirdi.