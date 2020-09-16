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    67 yaşındaki adamı darbeden Halil Sezai, İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor

    67 yaşındaki adamı darbeden Halil Sezai, İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor

    Film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki yaşlı adama saldıran Halil Sezai'nin, hem İstanbul Sözleşmesi'ni savunması hem de darp olayına karışması çelişkileri beraberinde getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 14:50
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    Dün sabah saatlerinde İstanbul Tuzla'da sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğunu ifade eden yaşlı bir adamla "çekim tartışması" yaşadı.

    Çekime izin vermeyen 67 yaşındaki yaşlı adamla, Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darbedilen yaşlı adamın şikayeti üzerine Halil Sezai, polis merkezine götürüldü.

    Sezai, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    BABASI YAŞINDAKİ ADAMI DÖVDÜ

    Halil Sezai'nin, kalp hastası olan 67 yaşındaki kişiye şiddet uyguladığı görüntüler de ortaya çıktı.

    Görüntülerde Halil Sezai'nin yaşlı adama tekme ve yumrukla saldırdığı görülüyor.

    67 yaşındaki adamı darbeden Halil Sezai, İstanbul Sözleşmesi ni savunuyor #1

    İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ SAVUNUYORDU

    Halil Sezai, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan  İstanbul Sözleşmesi'ne de destek veriyordu.

    Her daim şiddeti lanetleyen paylaşımlarda bulunan Sezai'nin bu olayla gündeme gelmesi "kendisiyle çelişiyor" tartışmalarını başlattı.

    67 yaşındaki adamı darbeden Halil Sezai, İstanbul Sözleşmesi ni savunuyor #2

    Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı VİDEO

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