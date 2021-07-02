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    Hande Doğandemir: Bir problem görmüyorum

    Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, tatilde çekilen fotoğraflarıyla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 08:06
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    Hande Doğandemir: Bir problem görmüyorum

    Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve tedavisi bittikten sonra soluğu tatilde alan oyuncu Hande Doğandemir, Akyaka'da görüntülenmişti.

    Oyuncunun aldığı kilolar gündeme gelmiş, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Önceki gün Doğandemir, konuyla ilgili  konuştu.

    "KORKUM YOK"

    Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmadığını dile getiren Doğandemir, "Korkum yok, çekebilirler. Bir problem görmüyorum." cevabını verdi.

    Doğandemir yeni filmi "Daha iyi bir yarın" için heyecanlı olduğunu söyledi.

    Doğandemir'in, 1.5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi döneminde aldığı kilolar ise objektiflere böyle yansımıştı.

    Hande Doğandemir: Bir problem görmüyorum #1

    Hande Doğandemir: Bir problem görmüyorum #2

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