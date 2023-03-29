7 aylık hamile Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya evlendi 7 aylık hamile olan ünlü oyuncu Funda Eryiğit, doğurmadan nikah masasına oturdu.

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Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan, daha sonra Son Yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Funda Eryiğit, yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyordu.

7 aylık hamile

Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift, düğün hazırlıkları yaparken bebek haberi almıştı. 7 aylık hamile oyuncu Funda Eryiğit ile Berkun Oya nikah masasına oturdu.

Sade tören

Sade bir tören tercih eden çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Eryiğit'in yalın ve modern gelinliğini Öniz İpek Derman tasarladı. Çiftin, düğünlerini önümüzdeki aylarda yapmayı planladığı öğrenildi.

İkinci evliliği

38 yaşındaki oyuncu, ilk kez nikâh masasına oturmaya hazırlanırken 45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.