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    Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    2021'e aşk bombasıyla giren Şeyma Subaşı, gizemli sevgilisiyle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 18:01
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    Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    Dj Guido Senia ile ayrıldıktan sonra farklı isimlerle anılan Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı.

    Bir süredir Miami'de olan Şeyma Subaşı, ilişkisini Instagram üzerinden duyurdu.

    "ŞEYMA'NIN MASALI"

    Subaşı, sevgilisiyle beraber çekildiği karesini paylaşarak "Nazar olmasın lütfen. Şeyma’nın masalı 2021.” notunu düştü.

    YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

    Subaşı'nın suratını gizlediği sevgilisinin kimliği merak konusu olurken, bazı kullanıcılar o ismin Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi olduğunu iddia etti.

    Şeyma Subaşı nın yeni sevgilisi #1

    Şeyma Subaşı nın yeni sevgilisi #2

    Şeyma Subaşı nın yeni sevgilisi #3

    Şeyma Subaşı nın yeni sevgilisi #4

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