72 kilo veren Esin Gündoğdu, sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı
ensonhaber.com

Ekranların komedi oyuncusu Esin Gündoğdu, tam tamına 72 kilo verdi.

Oyuncunun son hali, adeta ağızları açık bıraktı.

Bambaşka biri oldu

Rol arkadaşlarının bile zor tanıdığı oyuncu, 138 kilo ile diyete başladı.

Kısa sürede büyük bir değişim yaşayan 46 yaşındaki oyuncu, bambaşka birine dönüştü.

Sevgili ile ilk kareler

Çevresinden görünümüyle ilgili güzel dönüşler alan oyuncunun hayatı da canlandı.

Gündoğdu'nun bir süredir Gökhan Ülger ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Romantik pozlar

Sevgilisiyle kameralar karşısına geçen Esin Gündoğdu, romantik fotoğraflarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşımının altına kalp emojisi de koyan oyuncuya tebrikler yağdı.

Esin Gündoğdu, “Avrupa Yakası”, “Olacak O Kadar” ve “Aşk Yeniden” gibi dizilerde rol aldı.

72 kilo veren Esin Gündoğdu, sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı
72 kilo veren Esin Gündoğdu, sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı
72 kilo veren Esin Gündoğdu, sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı
72 kilo veren Esin Gündoğdu, sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı
72 kilo veren Esin Gündoğdu, sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı
72 kilo veren Esin Gündoğdu, sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı
72 kilo veren Esin Gündoğdu, sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı