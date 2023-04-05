72 kilo veren Esin Gündoğdu, sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı

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Ekranların komedi oyuncusu Esin Gündoğdu, tam tamına 72 kilo verdi.
Oyuncunun son hali, adeta ağızları açık bıraktı.
Bambaşka biri oldu
Rol arkadaşlarının bile zor tanıdığı oyuncu, 138 kilo ile diyete başladı.
Kısa sürede büyük bir değişim yaşayan 46 yaşındaki oyuncu, bambaşka birine dönüştü.
Sevgili ile ilk kareler
Çevresinden görünümüyle ilgili güzel dönüşler alan oyuncunun aşk hayatı da canlandı.
Gündoğdu'nun bir süredir Gökhan Ülger ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
Romantik pozlar
Sevgilisiyle kameralar karşısına geçen Esin Gündoğdu, romantik fotoğraflarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Paylaşımının altına kalp emojisi de koyan oyuncuya tebrikler yağdı.
Esin Gündoğdu, “Avrupa Yakası”, “Olacak O Kadar” ve “Aşk Yeniden” gibi dizilerde rol aldı.