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    Yıldız Tilbe’nin yeni imajı

    Yıldız Tilbe’nin yeni imajı

    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 12:30
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    Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, hayatından kesitler paylaşmayı ihmal etmiyor. Saçlarını kestirmeye karar veren Tilbe, yeni görüntüsünü hayranlarının beğenisine sundu.

    HER RENGİ DENEDİ

    Sahne hareketleri, kıyafetleri ve makyajıyla marjinal bir tarzı olan 54 yaşındaki ünlü sanatçı, saçlarını da birçok kez kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi farklı renklere boyamıştı.

    Yıldız Tilbe’nin yeni imajı #1

    Yıldız Tilbe’nin yeni imajı #2

    "HAZIR ASKER"

    Kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe'nin yeni tarzı çok sayıda beğeni aldı. Tilbe, asker traşı modelinde kestirdiği saçlarını "Hazır asker" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

    Yıldız Tilbe’nin yeni imajı #3

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