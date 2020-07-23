Seda Bakan, tatilde

Seda Bakan, eşi Ali Erel ve kızı Leyla ile mavi tura çıktı.

Ünlü oyuncu Seda Bakan, ailesi ve geçtiğimiz ay evlenen yakın arkadaşı Selin Demiratar ve eşi Mehmet Ali Çebi ile birlikte tekne tatilini tercih etti.

DENİZ BİSİKLETİ SÜRDÜ

Denizde eşi ve kızıyla eğlenceli vakit geçiren oyuncu, deniz bisikletine bindi. İlk denemesinde düşen Seda Bakan, ikinci denemesinde başarılı oldu.

Eşiyle açıklara doğru giden Seda Bakan, arkadaşı Selin Demiratar’a seslenerek, "Kızlar çok iyi spor değil mi?" dedi.

Güzel oyuncunun doğum kilolarından çabuk kurtulduğu dikkatlerden kaçmadı.