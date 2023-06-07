7,5 aylık hamile olan Aslı Enver'den yeni poz Bir kız bebek bekleyen oyuncu Aslı Enver, doğum için gün saymaya başladı.

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İş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Aslı Enver'in düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

Yeni pozlar geldi

İlk bebeğine kavuşmak için gün sayan Aslı Enver, 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncunun büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. Enver'in paylaşımını takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Ünlü oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012'de evlenmiş ancak çift üç yılın ardından boşanmıştı.