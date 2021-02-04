Defne Joy Foster mezarı başında anıldı

Sihirli Annem’de canlandırdığı Eda karakteri ile adını duyuran Defne Joy Foster 10 yıl önce bugün yaşamını yitirdi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster vefatının 10'uncu yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

"ZAMAN ÇOK ÇABUK GEÇİYOR"

Mezarı başında düzenlenen anmaya her yıl katılan Avukat Ayşegül Mermer, "Bu sene annesi pandemiden yaş sınırından dolayı gelemedi. Çok acı. Zaman çok çabuk geçiyor. Bize öyle ama bunu bir de annesine sormak lazım tabi. Onun acısı çok taze. Onu son görenlerden biriyim. Avukatıyım ama arkadaşımdı, dostumdu. Ölüm ve doğum Allah'ın emri. Bunu kabulleneceğiz. Ruhu şad olsun mekanı cennet olsun. Oğlunun çok iyi olduğunu biliyorum. Yasin zaten evlendi. Anne oğul ilişkisinin çok iyi olduğunu duyuyoruz. Anneanneden duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"10 SENE OLDU"

Bir süredir İngiltere'de yaşayan oyuncu İnci Türkay da 10 yıl önce hayatını kaybeden "Sihirli Annem" dizisindeki rol arkadaşı Defne Joy Foster'ı anmayı unutmadı.

48 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "10 sene oldu Defne’ciğim..." notunu düştü.