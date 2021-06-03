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    Rihanna'dan cesur poz

    Kendi kurduğu iç çamaşırı markasının ürünleri ile bol bol objektif karşısına geçen Rihanna, sarı iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 08:40
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 08:42
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    Rihanna'dan cesur poz

    Hayranları ondan yeni albüm beklese de Rihanna, moda işlerine kendini kaptırdı.

    Cesur pozların kraliçesi, ticaretteki başarısının tadını çıkarırken kendi kurduğu iç çamaşırı markasının ürünlerini de kendi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

    "SÖYLEYECEK LAFIM YOK"

    Son zamanlarda eridikçe eriyen Rihanna, bunu da son paylaşımında gösterdi. Sarı iç çamaşırıyla cesur pozlar veren güzel şarkıcı paylaşımına; "3 dakikadır bir başlık düşünüyordum... Söyleyecek lafım yok" notunu düştü.

    Rihanna dan cesur poz #1

    Rihanna dan cesur poz #2

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