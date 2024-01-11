8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli'nin duggusal anları! Nedenine şaşıracaksınız...

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2021 yılında nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, anne-baba olmaya hazırlanıyor.
İkiz çocuklarını kucağına almaya hazırlanan ikili, Sinan ve İbrahim adını vereceklerini açıkladı.
Sabırsızlıkla anne olmayı bekleyen Şefkatli'ye ise İdo Tatlıses'ten bir sürpriz geldi.
"İdo uyurken dövmesini çektim"
İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövme yaptırdı. Şefkatli, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Eşi uyurken dövmesinin bir fotoğrafını çekip; Instagram sayfasının hikayeler bölümünden "İdo uyurken dövmesini çektim. Sabah sabah bir duygusallık yaşandı" mesajıyla paylaştı.
Ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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