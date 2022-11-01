Petrol
94.19
1.49%
Euro
18.4651
0.33%
Dolar
18.6171
0.06%
Altın
984.85
0.82%
Borsa
4057
1.97%
Bitcoin
385.153
0.43%
BTXN Coin
10.45
0.00%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Tuvana Türkay'ın annesi

    Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, annesiyle ilgili duygusal paylaşım bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuvana Türkay'ın annesi

    Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen oyunculardan Tuvana Türkay, sosyal medyada annesi ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

    Annesinin kendisini doğururken ölümden döndüğünü söyleyen Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Senden öğrendim"

    "Artık bazı duygularımı açıkça dile getirmek beni kendime yabancılaştırıyor. Çok zor doğdum. Ölüyordum. Benimle, benim için ölüyordun. Doğurmak mühim değil. Senin gibi bu vasfın hakkını verip, kendini her şeye siper edip, bir başına aslanlar gibi büyüten bir anne olmak çok zor. Kendi hayatını verdiğin yetmiyormuş gibi, sevgini dolu dolu hissettirdin. Her an sevgiye doydum. Sevmeyi öğrettin. Hayatımda neyi istemediysen doğruydu.

    Tuvana Türkay ın annesi #1

    "Canımın sahibisin"

    Sayende her şeyi, herkesi sahiplenmeyi öğrendim. Kalbimi senden aldım, duygularımı, yeteneklerimi, kendime yetebilmeyi de. Bazen verdiğin akılları dinlemedim. Sonra hep pişman oldum. Ne yaparsam yapayım beni bu hayatta sevecek, koşulsuz bağrına basacak başka kimsem yok. Herkes el olur. Ama sen benim ellerim, kollarım, kanatlarımsın, canımın sahibisin, tek kıymetlimsin.

    "Ilık limanım"

    Hep açık kolların her yaramı sarmak için. Üstümde gözlerin sevgiyle bakmak için. Her gözyaşımda, her telaşımda benden çok kanıyor için. Sonsuzca sevgine, merhametine sarılmaktan başka sığınağım yok. Anne'm.. Ben mi sana, sen mi bana hediye... Seni çok seviyorum her şeyim, benim ılık limanım..."

    Tuvana Türkay ın annesi #2

    Tuvana Türkay ın annesi #3

    Tuvana Türkay ın annesi #4


    Resmi Gazete 1 Kasım Salı 2022 Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 1 Kasım Salı 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    Ligde küme düşen Atletico Patronato, Arjantin Kupası'nı kazandı
    Dünyadan futbol

    Ligde küme düşen Atletico Patronato, Arjantin Kupası'nı kazandı

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!

    Görüş Bildir