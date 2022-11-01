Tuvana Türkay'ın annesi

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, annesiyle ilgili duygusal paylaşım bir paylaşım yaptı.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen oyunculardan Tuvana Türkay, sosyal medyada annesi ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Annesinin kendisini doğururken ölümden döndüğünü söyleyen Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Senden öğrendim"

"Artık bazı duygularımı açıkça dile getirmek beni kendime yabancılaştırıyor. Çok zor doğdum. Ölüyordum. Benimle, benim için ölüyordun. Doğurmak mühim değil. Senin gibi bu vasfın hakkını verip, kendini her şeye siper edip, bir başına aslanlar gibi büyüten bir anne olmak çok zor. Kendi hayatını verdiğin yetmiyormuş gibi, sevgini dolu dolu hissettirdin. Her an sevgiye doydum. Sevmeyi öğrettin. Hayatımda neyi istemediysen doğruydu.





"Canımın sahibisin"

Sayende her şeyi, herkesi sahiplenmeyi öğrendim. Kalbimi senden aldım, duygularımı, yeteneklerimi, kendime yetebilmeyi de. Bazen verdiğin akılları dinlemedim. Sonra hep pişman oldum. Ne yaparsam yapayım beni bu hayatta sevecek, koşulsuz bağrına basacak başka kimsem yok. Herkes el olur. Ama sen benim ellerim, kollarım, kanatlarımsın, canımın sahibisin, tek kıymetlimsin.

"Ilık limanım"

Hep açık kolların her yaramı sarmak için. Üstümde gözlerin sevgiyle bakmak için. Her gözyaşımda, her telaşımda benden çok kanıyor için. Sonsuzca sevgine, merhametine sarılmaktan başka sığınağım yok. Anne'm.. Ben mi sana, sen mi bana hediye... Seni çok seviyorum her şeyim, benim ılık limanım..."