9 çocuklu İzzet Yıldızhan'dan miras açıklaması geldi

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Arabesk müziğinin üstadı Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra ünlüler telaşa kapıldı.

Ferdi Tayfur'un miras yüzünden sorun yaşadığı kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni de cenaze töreninde tabutun başında kavga etmişti. Yaşanan gerginlikler günlerdir konuşulurken 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan da bir miras açıklaması geldi.

Ferdi Tayfur'un ardından yaşanan miras kavgası hakkında da konuşan İzzet Yıldızhan, sözlerine şöyle devam etti:

"ÜLKE İÇİN ÇOK GÜZEL ŞARKILAR YAPTI"

"Allah rahmet eylesin. Ülke için çok güzel şarkılar yaptı. Çocukluğumuzdan beri dinledik. Ülkede Ferdi ağabeyin karşılığını vardı. Çok üzücü bir olay. Dokuz çocuğum var. Baba, çocuklarına o kadar büyük emek vermiş ki... Baba dünyadan ayrıldığı zaman birbirlerine girmemeleri lazım. Miras haktır zaten...

"KAYYUM ATANIR"

Birbirine girerlerse hepsi mağdur olur. Sonra kayyum atanıyor, birbirine dava açıyorlar ve rezillik oluyor. Sonra babanın kemikleri sızlar. Bunu Ferdi ağabey ailesi için değil, genel olarak söylüyorum.

Zaten çocukların bir araya gelmeleri lazım. Medeni olarak masaya oturup, kanun olarak hak ne düşüyorsa, kardeş gibi masadan kalkmak gerekiyor. Birbiriyle kötü olmasınlar. Evlatlar annesine ve babasına yaşattıklarını yaşarlar.

Yaşım olgun olarak ve tecrübemle ilgili söylüyorum. Gençlerimiz, anne ve babasına empati yapsın. Dokuz tane çocuğum var. Onlarla ağladım, onlarla güldüm"